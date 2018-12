ПАНЧЕВО – Кристина Афич з Руского Керестура, у своєй катеґориї освоєла I-2 награду спомедзи седем змагателькох на 9. Медзинародним змаганю „Мита Топалович” у соло шпиваню, котре 1. и 2. децембра орґанизовала МШ „Йован Бандур” у Панчеве.

Афичова школярка I класи Штреднєй музичней школи „Петар Коньович” у Зомборе у класи професорки Силвиї Минеи, а на змаганю наступела зоз трома композициями на нємецким италиянским и словенским язику.

