Предложени добитнїк Децемберскей награди

ШИД – На схадзки отриманей 3. децембра, Општинска рада (ОР) предложела општинскей Комисиї за додзельованє припознаньох же би з нагоди 6. децембра, Дня ошлєбодзеня Шиду и Дня општини, Децемберску награду, найвисше општинске припознанє, достала Полицийна станїца у Шидзе.

По словох Деяна Коїча, члена ОР, хтори новинаром обгрунтовал одлуки, ОР спомнутей Комисиї дала лєм препорученє, а вона приноши конєчну одлуку.

За награду предложени и Здруженє женох „Бикичанки“ зоз Бикичу, ОШ „Бранко Радичевич“ Шид и новинар РТВ „Коперникус“ Шид Петар Вейнович, та вони найвироятнєйше достаню Децемберски плакети (награди без пенєжней часци).

ОР нє одобрела финансийни средства КПД „Дюра Киш“ хторе тото Дружтво вимагало бо, як гварене, Комисия за розподзельованє средствох здруженьом з обласци култури шицки средства уж розподзелєла, алє Дружтво достанє вецей средства у 2019 року.

Тиж одлучене и же би после запровадзеного конкурса Ромко Папуґа, хтори потераз бул началнїк Општинскей управи, тераз окончовал длужносц заменїка началнїка Општинскей управи.

