Вербаски „Комуналєц” презентовал нову технолоґию читаня водомерох

ВЕРБАС – У сали Скупштини општини Вербас пияток отримани значни сход хтори нащивели представителє подприємствох зоз Сербиї и Мадярскей чия дїялносц дистрибуция води.

Презентация отворена зоз кратким филмом о розвою водоводу у Вербаше, а после того Явне комуналне подприємство „Комуналєц” и продукователь водомерох, турска фирма „Байлан”, шицких присутних упознали з тоту нову иновативну технолоґию.

Система далїнского читаня водомерох – „Лора” обезпечує швидши приступ ґу информацийом о трошеню води, цо далєй оможлїви швидку интервенцию у случаю губеня и зменшанє утратох на системи.

Як з тей нагоди визначел директор ЯКП „Комуналєц” Синиша Адамович, вербаски водовод перши у Сербиї имплементовал систему далїнского провадзеня трошеня води зоз системи на водоподцагу, а предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац гуторел о бенефитох хтори тота технолоґия принєше општини.

Руководитель Дїловней єдинки „Водовод и канализация” Мирослав Фейса на тот завод представел применьованє и предносци системи, хтора пошвидко будзе стандард за шицки водоводи, а свойо задовольство пре успишно реализовани проєкт виражел и представнїк турскей компаниї „Байлан” Ендер Юлахас.

