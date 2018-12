Коцурци нащивели Прокосовичи

КОЦУР/ПРОКОСОВИЧИ – Прешлого викенду делеґация з Коцура, у котрей були члени Месней заєднїци Коцур, представителє Фодбалского клубу „Искра”, Етно клубу „Одняте од забуца”, КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело” нащивели Прокосовичи у Босни и Герцеґовини, место з котрим нєдавно обновели побратименє котре подписане пред вецей як трицец роками.

З тей нагоди предсидатель Совиту Месней заєднїци Коцур Желько Бєлан и предсидатель Месней заєднїци Прокосовичи Недим Омердич подписали документ о обновйованю сотруднїцтва Месних заєднїцох Коцур и Прокосовичи.

Зоз Коцурцами бул и предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац котри визначел же Општина Вербас жада потримац шицки проєкти на културним и спортским уровню котри мож витвориц медзи тима двома меснима заєднїцами на хасен шицких националних заєднїцох котри жию у вербаскей општини.

