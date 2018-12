Нєшка Округли стол о уплїву економских факторох на национални меншини

НОВИ САД – Центер за реґионализем у сотруднїцтве зоз Фондацию „Ганс Шидел Штифтунґ” нєшка у Ґалериї Матици Сербскей у Новим Садзе орґанизує округли стол на тему „Економски фактори и їх уплїв на положенє националних меншинох у локалних заєднїцох”.

Округли стол ше орґанизує у рамикох проєкта „ЕУ интеґрациї и питанє националних меншинох у Сербиї” у периодзе кед ше у предприступних прегваркох ЕУ и Сербиї формализую модели положеня и статуса националних меншинох.

На округлим столє буду участвовац представнїки державних орґанох, експерти у тей обласци и представнїки националних меншинох, медзи хторима и представнїки рускей националней меншини.

