НОВИ САД – Нєшка будзе представени нови роман нашого писателя и есеїсти Миколи Шанти „Панонска патвора” новосадскей публики у Ресторану „Паша”, при тениских теренох у Дунайским парку, на 20 годзин.

О роману буду бешедовац др Валентина Чизмар, Мирослав Кевежди, Радмила Ґикич Петрович и як домашнї Дьордє Рандель. Промоция роману будзе отримана у рамикох Фестивала „Розгварки о любови (ґу читаню)”.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)