Нєшка вечар Миколай у церкви, ютре и Крачунска споведз

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая нєшка вечар пред його шветом, по Служби Божей хтора на 17 годзин, будзе Всеночне, а потим коло 18,30 годзин „св. Миколай” будзе наймладшим Керестурцом дзелїц дарунки.

Всеночне богослуженє з домашнїма священїками будзе предводзиц наш еґзарх преосвящени владика Георгий, а будзе присутни и на пригодней програми, по хторей буду подзелєни вецей як 300 дарунки.

На саме швето св. Миколая, 6. децембра, у керестурскей парохиї позарядово будзе и Крачунска споведз (а нє як звичайно 8. децембра на швето Йоакима и Ани). Споведац ше за наиходзаци Крачун годно на штирох Службох Божих, на 8 и 10 годзин и на 15 и 17 годзин.

Тиж з нагоди Крачуна, споведац хорих и старих у їх домох священїки буду на перши пияток 7. децембра, док Споведз за школярох и студентох будзе 23. децембра, внєдзелю пред Вилїю.

