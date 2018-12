РУСКИ КЕРЕСТУР – На вовторок, 11. децембра, Народни театер Зомбор у Руским Керестуре виведзе театралну представу, комедию Кена Лудвиґа „Тенор на пожичку”, у режиї Олї Дьордєвич.

Представа будзе бавена у Велькей сали керестурского Дому култури, почнє на 20 годзин, а уход шлєбодни.

Пред представу, на 18,30 годзин будзе отримана промоция Моноґрафиї „50 Драмски меморияли Петра Ризнича Дядї”.

