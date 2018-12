И до Сримскей Митровици и Беоґраду придзе св. Миколай

СРИМСКА МИТРОВИЦА/БЕОҐРАД – Дзеци у парохийох у Сримскей Митровици и у Беоґрадзе тиж привитаю св. Миколая, 16. децембра, а за тоту нагоду пририхтую и пригодну програму.

У Митровици св. Миколай придзе после велькей Служби Божей на 10 годзин, та поволани шицки младши кресцени дзеци у тей парохиї же би пришли на програму.

Беоґрадски вирни дочекаю св. Миколая после вечаршей Служби на 16 годзин, у улїци Вишеґрадска ч. 23, а дзеци у обидвох парохийох мож приявиц до 13. децембра.

Попри тим, у Сримскей Митровици почала и акция помоци дзецом зоз числених фамелийох котрим помоц найпотребнєйша.

