Ученє власного живота

Одкеди дзеци виросли, пияток вечар углавним резервовани за друженє „на варошу“. Влєце прекрашнє шедзиц на Дунаю, або у центру города, и до позних ноцних годзинох приповедац з приятелями. Бешеди вше починаю зоз каждодньовосцу и локалнима збуванями, же би ше до конца сцигло и по вельки теми, и кажде ше вияшньовал цо то, по його думаню, змисел живота.

На остатнїм друженю з пайташками тема нам барз швидко зоз локалних сплєткох прешла на „лайф коучинґ”. Єдна з нас почала бешеду о особи котру шицки познаме з варошу, а котра роби праве тото – учи людзох и помага им же би нашли и препознали власни потенцияли, же би вихасновали кажду хвильку живота, же би го жили свидомо и були щешлїви. Так голєм я розумела. Вец ше розвила дискусия чи наисце єдна особа може другей помогнуц же би ше сама зачирела до своїх глїбинох, пренашла ше и пременєла живот одразу. Чи тота особа каждому приповеда исте, чи каждей особи котра придзе питац помоц, инше? Нє знам. Анї психиятер, гоч яки да є образовани и гоч ма моцну интуицию и мрию, нє може за каждого пациєнта здумовац подполно иншаку файту помоци. Вон озда ма научени правила и теорию, та вец унапрямує особу же би през питаня и спатранє себе и проблемох, сама дошла по одвит – дзе корень проблему, а вец ше вєдно намагаю ришовац го.

Як же людзе жили живот щешлїво и виполнєто док нє було лайф коучох и психиятрох? Хто их унапрямовал же би ше до себе запатрели и пренашли найлєпше? У Индиї од давен давна будисти приповедаю о тим як претаргнуц самсару, нєпреривне народзованє и умеранє и як досцигнуц нирвану. Важне нє вязац ше за нїкого и нїзач. Занєдзбац материялнє. И у других релиґийох було мистикох котри ше виключели зоз швета и медитирали по шмерц. И умерали щешлїви? А у нас? Було таких? Чи людзе шицки були нєщешлїви? Верим же було и таких котри нашли смисел живота. Хто бул їх лайф коуч? Церква? Природа? Фамелия? И прецо нас нараз дахто муши учиц же нам живот муши буц щешлїви? Кеди зме то забули? Напевно кед зме „виросли“ и кед зме прилапели тото цо нам од дзецинства клєпали до глави, же мушиме вироснуц, найсц роботу, поодавац ше и поженїц и постац озбильни. И допити. Прешвечена сом же зме забули жиц, кед зме престали буц дзеци. Престали зме ше чудовац и нєсподзивйовац, обчековац нєможлїве и допущели же би нас „викрохмалєли“, пооблєкали нас до реклох и позапихали до канцеларийох. До автох и шопинґ центрох. И мобилних телефонох. Та тераз питаме помоц од других же би нам помогли пренайсц потенцияли и же би нас ознова научели жиц наш власни живот.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)