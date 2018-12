Министер польопривреди нащивел Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Министер польопривреди, лєсарства и водопривреди Бранислав Недимович у просторийох Месней заєднїци вчера, 4. децембра, стретнул ше зоз польопривреднїками и функционерами валалскей и локалней власци, на чолє з о. д. предсидательом Општини Кула Велибором Милоїчичом.

Министра спред домашнїх привитали Иґор Фейди и Владимир Олеяр, а потим у скоро годзиновей нєпоштредней розгварки зоз присутнима, министер найвецей сцел чуц питаня продуковательох хторих було нєвельке число.

Як виявел, же Керестурци найлєпши продукователє паприґи у жеми, министер паприґаром предочел же у виглєдованьох европского тарґовища за наступни период, паприґа на пиятим месце медзи 20 найглєданшима продуктами.

Попри о тогорочней продукциї паприґи було питаня и бешеди о ситуациї у керестурскей Фабрики „АБЦ” дзе ше министер понукнул поштредовац, о ценох, субвенцийох, реґресованю горива, орґанскей продукциї и других питаньох вязаних за польопривредну продукцию.

Пред Руским Керестуром министер нащивел и Липар дзе ше тиж стретнул з меншим числом польопривреднїкох.

