Означена рочнїца ошлєбодзеня валала

ШИД – Вчера, 4. децембра, означена 74-рочнїца ошлєбодзеня валала у Другей шветовей войни и Дзень Месней заєднїци Бикич.

При памятнїку погинутим борцом о. Владимир Еделински Миколка служел панахиду погинутим борцом, а пред тим, з оглядом же вчера було и швето Воведениє, а Бикичанє у прешлосци на тото швето означовали Кирбай, служена Служба Божа.

Венци на памятнїк покладли делеґациї Месней заєднїци, локалней самоуправи и борецкей орґанизациї, а школяре зоз Подручней школи „Сримски фронт“ отримали рецитал.

