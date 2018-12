Троме Керестурци у улоги „Сту(пи)дентох”, Себастиян Няради, Андрей Орос и Иван Емейди, на даскельо заводи нашмеяли патрачох з їх видео-скечами на Ютюбу. То лєм початок „Сту(пи)дентох”, а як гвари Себастиян, хтори их обдумал, їх циль нашмеяц людзох и на гумористични способ провадзиц актуални теми у нашей заєднїци.

З першим знїмком, хтори обявени концом авґуста, на ориґинални способ наявели Днї керестурскей паприґи. О даскельо днї, „Сту(пи)денти” варели айвар, и тиж так достали позитивни реакциї од патрачох. Пошвидко зме их годни патриц и у новорочней емисиї на Другей програми Радио-телевизиї Войводини.

– Иван перше мал буц Дюрдьовчан, алє зме ше предумали, та є тераз Суботичань, бо там студирал. Андрей Коцурец, а я вични студент, Керестурец. Думам же нам хиби гумору у нашей заєднїци, та наш циль, насампредз, нашмеяц людзох, алє тиж так и на интересантни и нєзвичайни способ наявиц, лєбо попровадзиц даяки збуваня медзи Руснацами. Я би нє гварел же тоти видеа о Дньох керестурскей паприґи були перши епизоди, бо перша, главна епизода будзе увод до „Сту(пи)дентох”, же як то шицко почало, и ту би мала участвовац и Адриана Надь, а и други улоги ище здумуєм – толкує Себастиян и додава же планує уключиц и младих зоз Коцура, Дюрдьова и других местох.

Же гумору нїґда нє досц, склада ше и Иван.

– Кед ме Себо волал, дзечнє сом прилапел, гоч сом нє пречитал анї єден текст хтори ми послал. Пачела ше ми идея и друженє. Реакциї патрачох углавним позитивни, лєм Коцурци доганяю. :) Тото цо людзе критикую, а того и ми свидоми, же мушиме вецей знїмац и частейше обявйовац знїмки, лєм нам други обовязки то нє барз допущую. У нєшкайшим чаше, гумору нїґда нє може буц досц, прето думам же нам треба цо вецей таки змисти – гвари Иван и обецує же ше потрудза нє правиц вецей таки паузи медзи двома епизодами.

За розлику од Ивана, Андрей гвари же нє такой прилапел Себастиянову поволанку за знїманє, алє му цошка заш лєм пременєло думанє.

– Себо робел у Европскей униї и наприношел девизи, та сом истей хвильки, кед ми „розтолковал сценарио”, здобул вельку дзеку же би сом ше уключел до реализованя такого капиталного, мож повесц, европского проєкту. Цо ше дотика подобних гумористичних змистох по руски, думам же су нєобходни. Кед зме на виберанкох за Национални совит мали аж седем лїстини, думам же можеме мац и минимум седем подобни гумористични проєкти – дума Андрей.

„Сту(пи)дентох” знїма и монтира Сашо Палєнкаш, а єст уж досц материялу и „споза сцени”, та найвироятнєйше буду обявени и „блуперси”.

– Док знїмаме, вше я забудзем текст, гоч сом го писал. Кед настанє цихосц, знам же сом на шоре. Єдну сцену зме и 12-13 раз знїмали. Проблем нам же нє маме нїяки буджет, алє плануєме конкуровац за даяки средства, бо то заш лєм треба покриц даєдни трошки, а проблем нам и простор, бо би добре було кед бизме вше знїмали на истим месце – визначел Себастиян и додал же им и патраче можу предкладац теми.

Фото: Сашо Палєнкаш

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)