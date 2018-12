Асфалтує ше найкритичнєйши часци драгох

РУСКИ КЕРЕСТУР − Тих дньох у валалє, и попри дижджовней хвилї, асфалтує ше улїци Йовґена Семана и часц Ленїновей.

Як Рутенпрес дознава од директора ЯКП „Руском” Иґора Фейдия, пририхтованє, односно перше залїванє вельких дзирох на улїци Йовґена Семана розпочате ище внєдзелю 2. децембра, а потим ше планує єй прелїванє з новим асфалтом.

Попри тим, зоз струганим асфалтом ше источашнє навожи приступна драга ґу теметову, на часци дзе влєце з роботну акцию розчисцена депония и положена рампа котра огранїчує приступ вельким превозком.

На Ленїновей улїци будзе прелята часц од 600 квадратни метери котри ше находза на часци од Русинскей улїци ґу Лалитю, дзе ше споя два часци новшого асфалту котри преляти скорей, а дзе єст найвецей дзири.

Роботи ше финансує зоз буджету Општини Кула, цо средства зоз висшого уровню власци, а з котрих ше реализує асфалтованє у шицких населєних местох општини. Виводзач роботох ЯП „Бачка пут”.

