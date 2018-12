На соботу Вечар приятельох Каритасу

ВЕРБАС – Традицийни Вечар приятельох, хтори орґанизує парохийни Каритас з Руского Керестура, того року будзе отримани у Вербаше, на соботу 8. децембра на 16 годзин у Шветочней сали ресторану „Чаво”, на Коцурскей драги бб. Тема Вечара будзе „Борба процив худобства”.

Вечар з Каритасом вєдно орґанизує и Рух фоколарох и Економия заєднїцтва, а окремни госц на Вечаре будзе проф. др Луиджино Бруни зоз Италиї, професор политичней економиї на Универзитету Лумза у Руме и позарядови професор економиї и етики на Универзитету София у Лопяну, а од нєдавна и папов совитнїк за мирянох (лаикох), живот и фамелию.

Медзи иншим, будзе представена и кнїжка др Бруния преложена на сербски язик „Рана другого – економия и людски одношеня”, а у уметнїцкей часци програми наступи Дзивоцка ґрупа „Ариа” зоз Руского Керестура.

На Вечар приятельох поволани шицки цо жадаю збогациц свойо животни попатрунки. Уход шлєбодни, а по стретнуцу за шицких будзе пририхтани коктел.

Професор Бруни у Сербиї пребува од нєшка 6. децембра кед у Беоґрадзе у Центру за културу „Влада Дивлян” у сотруднїцтве зоз Центром за културни студиї и християнство, будзе учашнїк на трибини, а 7. децембра на Технїчним факултету „Михайло Пупин” у Зренянину отрима викладанє.

