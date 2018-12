Пред „Добри вечар, Войводино” будзе емисия „Дзецински швет”

НОВИ САД – У нєшкайшим термину на 19,30 годзин будзе емитована емисия за дзеци „Дзецински швет” у котрим буду представени даскельо талантовани и схопни школяре.

На 20 годзин почнє найновше виданє емисиї „Добри вечар, Войводино” дзе будзе емитовани прилог о Мариї Хома, єдней з дакедишнїх колеґиньох занятих у Рускей редакциї РТВ котра у заслуженей пензиї.

Потим шлїдзи и прилог нашей шпивачки Славки Тамаш з Вербасу, а зоз монодраму „Срим, наша хижа”, хтору написал и виведол наш познати ґлумец Владимир Балащак, наявиме и 16. Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” хтори на пияток почина у Новим Садзе.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

