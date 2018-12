НОВИ САД – Стреду, 5. децембра, у Ґалериї Матици сербскей у Новим Садзе, отримани округли стол на тему „Економски фактори и їх уплїв на положенє националних меншинох у локалних заєднїцох”.

Центер за реґионализем, котри вєдно зоз Ханс Зайдел фондацию орґанизує тот сход, у тим року порушал проєкт „ЕУ интеґрациї и питанє националних меншинох у Сербиї.

Тота тема округлого столу вибрана прето же велї припаднїки националних меншинох жию у погранїчних подручох за хтори ше рахує же су найнєрозвитши часци Сербиї. Таке положенє ше одражує и на економске положенє и статус припаднїкох конкретних меншинских заєднїцох, як и на демоґрафски рушаня. Диялоґ на тоту тему барз важни, насампредз тераз кед ше формує модели положеня и статус меншинских заєднїцох у рамикох приступних прегваркох Сербиї и Европскей униї.

На сходзе участвовали представнїки Ханс Зайдел Фондациї др Клаус Физинґер и Луц Кобер, представнїки нациналних совитох, фаховци зоз тей обласци Єлена Перкович и Александар Попов, директор Центру за реґионализем, а прсутни були и представнїки Националного совиту Руснацох.

Сход орґанизовал Центер за реґионализем зоз потримовку Ханс Зайдел фондациї хтора основана 1966. року у Минхену зоз широку лепезу дїялносци, медзи иншим, у обласци образованя, унапредзеня порозуменя медзи народами, творенє успишних формох привредзованя и єднакосци у шансох за шицких.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)