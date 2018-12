У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец дзевятим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” дава звит зоз конститутивней схадзки Националного совиту Руснацох, як и друге предлуженє напису на тему присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї автора Сашу Сабадоша.

Рубрика „Нашо места” информує о нащиви министра польопривреди Бранислава Недимовича Рускому Керестуру, о пририхтованю за локални виберанки у Кули, а ту и звит зоз нащиви Коцурцох Прокосовичом, побратименому валалу у Босни.

„Економия” пише о планох за правенє новей хладзальнї у индустрийней зони у у Руским Керестуре, як и о ґеометрови зоз Шиду Борисови Давидови.

„Култура и просвита” представя актуалносци зоз Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре и о одгукох проєкта „Чуваркуча”, розпатрена и тема билинґвизма на предшколским уровню и бриґи зоз учебнїками на руским язику котри потераз ище вше нє сцигли до наших школох.

„Духовни живот” пише о сотруднїцтве медзи церквами, док рубрика „Людзе, роки, живот” упознаваю читачох зоз Михалом Семановим з Руского Керестура, а ту и интересантне здогадованє на Петра Шовша з Керестура котри бул делеґат на Велькей народней скупштини 1918. року у Новим Садзе.

„Спорт” дава огляднуце на єшеньску часц першенства наших фодбалских клубох, а ту и звит зоз змаганя у пикаду котре орґанизоване у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

Як додаток у тим чишлє вишло „Руске словечко”.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)