На нєшкайше швето Миколая и Крачунска споведз

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї нєшка швето св. оца Миколая, хтори вечар по Всеночним дзецом подзелєл 330 дарунки. Нєшка и Крачунска споведз.

Вечарше Всеночне предводзел наш еґзарх преосвящени владика Георгий Джуджар, а сослужели беркасовски парох о. Владимир Еделински Миколка и домашнї парох о. Михайло Малацко и капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта. Дванацме члени Церковного одбору були швичкаре.

По Всеночним виронаучни дзеци зоз шестрами Служебнїцами пририхтали кратку програму „св. Миколайови” хтори нащивел церкву полну з дзецми и їх родичами, поручел им же найважнєйше робиц добри дїла, а вец шицки достали дарунки. Финансовали их родичи, а меншу часц подаровали парохиянє дзецом з фамелийох у потреби.

Нєшка на швето св. оца Миколая источашнє и Крачунска споведз кед приду споведац и священїки з других наших парохийох. Служби Божо буду на 8, и 10 годзин и на 15 и 17 годзин.

