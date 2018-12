На виберанкох аж осем лїстини

КУЛА − За наступни локални виберанки у Општини Кула, котри буду отримани 16. децембра, преглашени осем лїстини.

Лїстини могло придац найпознєйше по 1. децембер, односно 15 днї скорей виберанкох. Перша котра преглашена и котра ноши число єден то лїстина коалициї Сербскей напредней странки и Союзу войводянских Мадярох, на котрей єст 37 предложених кандидатох за одборнїкох. На нєй перши Никола Жежель, а ноши назву „Александар Вучич – прето же любиме Кулу”

Под числом два лїстина Социялистичней партиї Сербиї „Социялистична партия Сербиї – Ивица Дачич” на котрей єст 25 кандидатох, а перши др Велибор Васович. Треца преглашена лїстина то „Рух обнови кральовини Сербиї – Марко Кошутич” котра понука тиж 25 кандидатох, а перши на нєй Ненад Трбович.

Идуца преглашена лїстина „Русийска странка – Душан Гайдукович – Кеково принципи”, на котрей єст 13 кандидатох, а ношитель лїстини источашенє и перши.

Пред сам конєц термину за придаванє лїстинох преглашени под числом пейц „Рух социялистох – Александар Вулин” на котрей медзи 25 кандидатох перши Филип Пронек. Шеста лїстина на виберанкох то „Сербска радикална странка – доктор Воїслав Шешель” на котрей єст 13 кандидатох.

Потим преглашена лїстина „Партия зєдинєних пензионерох – Милан Кркобабич – и Кула Сербия” зоз 25 кандидатами на седмим месце дзе ношитель жена Люба Бабич, а осму лїстину придала ґрупа гражданох „Критична маса” на котрей єст 15 кандидатох.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)