РУСКИ КЕРЕСТУР − Вчера закончене квеценє центру валала, як цо то уж узвичаєне з нагоди наступних крачунских и новорочних шветох.

Центер квицели Месна заєднїца Руски Керестур и роботнїки ЯКП „Руском” перши два днї, а остатнього дня пришло помогнуц и ЯКП „Комуналєц” зоз Кули.

Центер оквицени зоз рижнима шветлоснима украсами котри ше хаснує уж вецей роки, а котри купела Месна заєднїца.

