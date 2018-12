Менованє правди як ментална гиґиєна

НОВИ САД – Стреду, 5. децембра у ресторану „Паша” при тениских теренох у Дунайским парку, новосадскей публики представени нови роман нашого писателя, поети и есеїсти Миколи Шанти „Панонска патвора”.

О роману бешедовали Дьордє Рандель хтори бул домашнї вечара, др Радмила Ґикич Петрович, видавач романа, др Валентина Чизмар и Мирослав Кевежди, a Шанта читал виривки з романа.

Рандель бешедовал о самим Фестивалу „Розгварки о любови (ґу читаню)” у чиїх рамикох представена кнїжка, о його длугорочним сотруднїцтве и друженю з рускима писателями и новинарами, о даєдних ситуацийох хтори Шанта описал у роману, а вязани су за рурални амбиєнт, як и о руралней прози у началє.

Ґикичова бешедовала о видавательстве у „Дневнику” яке було дакеди, а яке є тераз и о єй длугорочним сотруднїцтве зоз Шантом ище зоз часу обявйованя його першей кнїжки 1985. року у Матици сербскей.

Др Валентина Чизмар глїбински анализовала роман зоз филозофско-литературного и психолоґийного аспекту, як и о контексту воєней уметнїцкей литератури у хторим же зявює и тот роман.

Кевежди ошвицел роман з наглашованьом постояня велїх табу темох у нашей явности, єдна з тих и постоянє лаґрох по Сербиї под час войни дзеведзешатих рокох прешлого вику, о чим ше нє бешедує. Тиж бешедовал о проблемох нєвиней жертви, о пребачованю як предусловию за здрави ментални живот, о людских вредносцох хтори ше зявюю и у репресивних и депресивних часох яки приноша войни.

У ресторану „Паша” того вечара приємне було обачиц, попри стаємней публики того фестивала, и вецей почитовательох рускей литератури.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)