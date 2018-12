Нєшка преглашена Епархия  св. оца Миколая у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – По одлуки папи римского Франциска потерашнї Еґзархат за грекокатолїкох Сербиї прероснул до Епархиї св. Миколая у Руским Керестуре, а наш владика Георгий Джуджар преглашени за першого епархиялного владику. Епархия будзе нєпостредно подложна Апостолскому пристолу одн. святийшому оцови – папови.

Тоту вистку нєшка, на швето св. Миколая –- 6. децембра по григориянским календаре, на Велькей Служби Божей у Катедралней церкви св. оца Миколая першираз оглашел потерашнї наш еґзарх владика Георгий Джуджар.

Вистка о преглашеню новей епархиї владикови Геогрийови сцигла у писме од апостолского нунция у Сербиї Лучуияна Сурияния, дзе тиж стої же будзе оглашена 6. децембра пополадню и у новинох „Осерваторе романо” у Риме.

Як з тей нагоди за Рутенпрес потолковал декан бачки о. Владислав Рац з Коцура, за нашу Церкву то велька историйна новосц, понеже епископия подрозумює тирвацосц и останє ту як церковна структура навше, док еґзархат дочасова, цо значи же може буц и загашена.

Административна управа и новей Епархиї остава у Новим Садзе, дзе була и управа Еґзархату.

