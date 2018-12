Ґеронтолоґийни центер достанє лифт

ВЕРБАС – Того тижня у Ґеронтолоґийним центру Вербас почали будовательни роботи потребни за поставянє лифта и реконструкция постояцого обєкту будинку тей установи.

То проєкт финансує Министерство за роботу, борецки и социялни питаня зоз вкупно 5 758 152 динари. Виводзач тих роботох ДОО „Теко лифти” з Беоґраду, а вибрани є у поступку явней набавки.

Поставянє лифту унапредзи услуги и олєгча старим и нємоцним хасновательом, алє и оможлїви подполну пополнєтосц капацитетох змесценя, окреме на першим поверху установи.

Хвильково пополнєтосц капацитетох 98 одсто, а на лїстини чеканя за змесценє векшином слабо рухоми або нєрухоми особи, чий приєм и обезпечованє услугох будзе можлїви праве пре поставянє лифта до будинку Ґеронтолоґийного центру.

