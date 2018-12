Шпиванє з ґуслами уписане на УНЕСКО-ву лїстину културного нашлїдства

ВЕРБАС – Остатнїх дньох новембра, УНЕСКО-в Медзивладов комитет на своїм порядним 13. зашеданю на Маурициюсу, принєсол одлуку же би ше шпиванє з ґуслами, як часц нєматериялного нашлїдства Републики Сербиї, уписало на УНЕСКО-ву репрезентативну лїстину нєматериялного културного нашлїдства чловечества.

Иницияторе защити шпиваня з ґуслами були КУД ґусларох „Вук Мандушич” з Вербасу и Општина Вербас, у сотруднїцтве зоз Союзом ґусларох Сербиї. Попри сербскей Слави и Сербского кола, шпиванє з ґуслами треце нєматериялне културне нашлїдство Сербиї хторе защицене и уписане до УНЕСКО-вей лїстини.

Як визначел предсидатель КУД „Вук Мандушич” Милян Вуйович, шицко почало 2012. року кед ґрупа ґусларох з того Дружтва, з потримовку Општини и Союзу ґусларох Сербиї, порушала петицию за защиту шпиваня з ґуслами, хтора пошвидко достала потримовку у нашей жеми, а вец компетентни орґани з Републики предлужели борбу при УНЕСКУ.

