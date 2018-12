НОВИ САД – Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”, 16. по шоре, будзе отримани нєшка у сали Ґимназиї „Лаза Костич” у Новим Садзе.

На репертоаре буду два представи – „Вай-фай принцеза” кулского РКУД „Гавриїл Костельник” хтору режирала Нада Лендєр, и „Жени” студия „АРТ” Дома култури Руски Керестур хтору режирал Владимир Надь Ачим.

Фестивал почнє на 19,30 годзин, а уходнїца кошта 100 динари. Орґанизатор Матка – Дружтво Руснацох Нового Саду – Войводини.

