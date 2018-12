До Дзецинскей заградки подаровали помивальню

РУСКИ КЕРЕСТУР – До керестурскей Дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” зоз Кули, ґрупа гражданох вчера подаровала машину за помиванє до кухнї дзе ше дньово пририхтує єдзенє за коло 140-еро дзеци.

Вредносц помивальнї 38 000 динари, а понеже потераз помивальнї у оводи нє було, купованє иницировала Мария Шепински. Вєдно з ню пенєж за машину даровали и єй колеґове з Месного одбору СНС Иґор Фейди, Михайло Сабадош, Тихомир Медич и Славко Дудаш.

По словох Иґора Фейдия, гоч шицки спомнути члени Месного одбору СНС, тот дарунок принєсли як гражданє Керестура, а у тим им з пенєжнима прилогами помогли ище велї Керестурци.

