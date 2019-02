Старосц о „руским бренду”

Зоз формованьом орґанох, одборох и роботних целох Националного совиту Руснацох, и менованьом їх членства, цо була главна робота на його пондзелковей схадзки, скоро же тото вершинске цело културней автономиї Руснацох може почац робиц у полним капацитету – остало ище лєм урядово конституовац спомнути одбори и роботни цела.

Коло задаткох и компетенцийох одборох нєт дилеми, анї превельо простору за маневрованє бо ту ясни и предписаня, и єст здобуте искуство зоз предходней пракси. Кед, медзитим, слово о роботних целох, Национални совит ше може баржей „розмахац” и пробовац розшириц рамики своїх компетенцийох у обласци сполньованя меншинских културних правох, вшелїяк, покля ше трима гранїцох хтори виписал закон.

Кельо мож нагаднуц з принєшених одлукох, випатра наисце и єст така намира. Попри роботних целох чийо значенє уж потвердзене у предходних рокох – за младих, за науку, и за спорт, пияти Национални совит формовал ище три: за нєрухомосци, за медзинародни одношеня и традицию, и за проєкти, односно Проєктни биро. Заплановане ище и Роботне цело за демоґрафию. Роботне цело за нєрухомосци ма прецизни задаток: отримац континуитет у компликованих и длуготирвацих маєтно-правних роботох коло руского маєтку у Новим Садзе, покля ше воно нє риши на способ хтори будзе и интересу и на хасен заєднїци. Проєктни биро тиж розумлїви – роками ше нєпреривно бешедує о проєктним финансованю, конкурсох, фондох и апликованю, а збирни резултати и рейтинґ рускей заєднїци, окрем даскельо винїмкох, на тим полю досц скромни. З потримовку и инфраструктуру Националного совиту за собу и квалитетом хтори без сумнїву маю вибрани члени того цела, наздавайме ше же будзе и резултати.

Медзитим, найориґиналнєйша задумка, а потим и одлука Совиту то формованє Роботного цела за медзинародни одношеня и традицию. Споза покус замолгавеней назви, тото цело обгрунтоване як тото хторе би мало водзиц старосц о тим же хто, дзе и як може представяц Руснацох дома и у иножемстве, а же би то бул уровень хтори репрезентує наш Национални совит и заєднїцу хтору вон заступа. Ту спомнути и активносци коло обдуманого и зровноваженого способу на хтори ше будзе чувац наш скарб, традицию и памятку на визначни особи и подїї з рускей заєднїци, як и промововац Руснацох у контактох з окруженьом, ту, лєбо у старих крайох. З єдним словом, тото роботне цело ма водзиц старосц, розвиц и чувац „руски бренд”. Оправдани обаваня чи тот нови приступ сам годзен витвориц затераз вибрани состав того цела, алє простору за уключованє и других компетентних поєдинцох єст. Вшелїяк, вредзи пробовац.

