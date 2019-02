И того року пасово сукнї прикрашели Бал

ДЮРДЬОВ – У Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове того викенду, всоботу 2. фебруара, oтримани традицийни Бал широких сукньох.

Привитуюци коло 120 госцох, Бал отворел Мирослав Такач, предсидатель Управного одбору Дружтва. Як и вше потераз, Бал оправдал свою назву, бо у пасових сукньох були поприберани три млади дзивки – Милица Михальовски, Наташа Хромиш и Кристина Хромиш шицки зоз Дюрдьова, а госци поприходзели з Нового Саду, Коцура, Шайкашу, Жаблю, Локу, Вербасу, як и з Канади.

За забаву бул задлужени „Микс бенд” зоз Руского Керестура, а попри смачней вечери, колачох и кафи котру обезпечели орґанизаторе, вецей як сто спонзоре даровали богату томболу. Першу и главну награду – бициґлу, традицийно дарую спонзоре – Подприємство „Раґаї транспорт” и Подприємство „Тирки транспорт” зоз Дюрдьова. Того року ю достала Косана Ґолубович зоз Шайкашу, котра по традициї нарок за томболу ма принєсц печене праше.

У добрим розположеню, забаву и музику, балованє тирвало по ранши годзини.

Як гварел предсидатель Такач, часц заробку зоз Балу будзе даровани фамелиї Еделински зоз Петроварадину котрим концом прешлого року згорела хижа, а котри нєсебично помагали роботу дюрдьовского Дружтва.

