Миклошевчанє освоєли „Русин куп”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Спортскей гали всоботу, 2. фебруара, одбавени медзинародни квалификацийни турнир у малим фодбалу „Русин куп”. Побиднїки були Миклошевчанє, а финалне змаганє будзе отримане 2. марца у Бардейове у Словацкей.

Турнир освоєла екипа „Миклошевци I”, котра у финалним змаганю победзела домашню екипу „Керестурски бетяре” зоз резултатом 2:1. У борби за треце место екипа ТЙ „Дуява Чмелова” зоз Словацкей була лєпша од екипи „Браца Русини”, а победзела зоз резултатом 4:1.

За найлєпшого ґолґетера на турниру преглашени Матуш Ґенцур зоз екипи ТЙ „Дуява Чмелова” зоз Словацкей котри дал 13 ґоли.

На турниру бавели вкупно 8 екипи – ТЙ „Дуява Чмелова” зоз Словацкей, „РТВ Войводини” зоз Нового Саду, „Керестурски бетяре” и „Югославянски медведзи” зоз Руского Керестура, „Миклошевци I” и НК „Русин” зоз Миклошевцох, „Браца Русини” у котрей бавели фодбалерох зоз Коцура и Руского Керестура и СБ „Яша Баков” у котрей було бавячох зоз вецей наших местох.

Турнир у Руским Керестуре бул остатнї квалификацийни турнир, а окрем у Руским Керестуре, квалификацийни турнири одбавени ище у Братислави, Старей Любовнї, Свиднїку и Михайловцох.

Предлуженє змаганя виборели перши три екипи.

