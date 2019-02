У Заводзе приказана ище єдна видео приповедка

НОВИ САД – У рамикох проєкта „Учме вєдно руски язик: Читай ми”, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, внєдзелю, 3. фебруара, отримана промоция другей видео приповедки – „Ґаравка” Шарла Пероа, хтору преприповедала Саня Дивлякович.

После премиєрного емитованя видео приповедки орґанизована и тематска роботня з мотивами одпатреней приповедки и друженє за дзеци.

Видео приповедка будзе положена на ютюб канал Заводу за културу войводянских Руснацох же би була доступна ширшей явносци и уступена шицким цо робя зоз дзецми по руски.

Авторки того проєкту Александра Живкович и Санї Дивлякович, ношитель проєкта Новинарска асоцияция Руснацох, а финансийну потримовку дал Завод за културу войводянских Руснацох.

(Опатрене 65 раз, нєшка 2)