Отримани треци по шоре Руски бал

ШИД – Коло 80-еро госци зоз Шиду, околних валалох, алє и зоз Сримскей Митровици и Петровцох, зишли ше всоботу, 2. фебруара, на Руским балу у Руским доме у орґанизациї КПД „Дюра Киш“.

То треци Руски бал, а отворела го Мишана шпивацка ґрупа Дружтва у провадзеню оркестра и виведли венчик руских народних шпиванкох.

Окрем смачней вечери и доброго сримского вина, орґанизована и богата томбола.

Оркестер Дружтва забавял шицких госцох и зоз музику, танцом и шпиванку, госци ше розишли дому у позних ноцних годзинох.

