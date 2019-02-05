Розписани конкурс за Палету младих

ВЕРБАС – Фестивал поезиї младих розписал конкурс за найлєпшого младого маляра Палети младих, хтори 45. раз будзе отримани у рамикох 51. Фестивала поезиї младих.
На конкурсу можу участвовац шицки млади маляре до 27. рокох старосци, тема и технїка роботи шлєбодни, а формат роботи штафелайни.
Селектор Палети младих вибере дзешец найлєпших авторох чийо малюнки буду виложени у Ґалериї Културного центру Вербас на 45. Палети младих хтора будзе отримана концом мая того року.
Фотоґрафиї циклуса од 10 роботох треба посилац у електронскей форми з основнима податками о роботи, як и кратку биоґрафию на адресу paletamladih@gmail.com, найпознєйше по 1. април.
Орґанизатор будзе друковац каталоґ роботох, а найлєпши автор достанє плакету и одкупну награду. Авторе хтори войду до узшого вибору свойо ориґинални роботи маю придац найпознєйше до 1. мая на адресу Ґалериї Културного центру Вербас.
Вецей податки мож пречитац на тим линку.