Розписани конкурс за Палету младих

ВЕРБАС – Фестивал поезиї младих розписал конкурс за найлєпшого младого маляра Палети младих, хтори 45. раз будзе отримани у рамикох 51. Фестивала поезиї младих.

На конкурсу можу участвовац шицки млади маляре до 27. рокох старосци, тема и технїка роботи шлєбодни, а формат роботи штафелайни.

Селектор Палети младих вибере дзешец найлєпших авторох чийо малюнки буду виложени у Ґалериї Културного центру Вербас на 45. Палети младих хтора будзе отримана концом мая того року.

Фотоґрафиї циклуса од 10 роботох треба посилац у електронскей форми з основнима податками о роботи, як и кратку биоґрафию на адресу paletamladih@gmail.com, найпознєйше по 1. април.

Орґанизатор будзе друковац каталоґ роботох, а найлєпши автор достанє плакету и одкупну награду. Авторе хтори войду до узшого вибору свойо ориґинални роботи маю придац найпознєйше до 1. мая на адресу Ґалериї Културного центру Вербас.

Вецей податки мож пречитац на тим линку.

