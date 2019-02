ВЕРБАС – По препоруки Института за явне здравє Войводини, нащиви стационарним пациєнтом у Общим шпиталю у Вербаше до дальшого забранєни.

Забрана важи од вчера и у других здравствених центрох пре актуалну епидемиолоґийну ситуацию у Войводини, бо реґистроване значне звекшанє хорих од хороти подобней ґрипи.

Забрана будзе тирвац покля ше число охорених нє почнє зменшовац.

