Министер польопривреди нащивел Ердевик и Куковци

ШИД – Министер польопривреди, лєсарства и водопривреди Бранислав Недимович вчера, 4. фебруара, бул у роботней нащиви општини Шид и нащивел Ердевик и Куковци.

У Ердевику Недимович бул госц Здруженя пчоларох „Лїпа“ дзе го предсидатель Здруженя Оґнєн Делич упознал зоз активносцами дружтва и продукцию меда у тей часци Фрушкей гори.

Недимович пчоларох информовал о мирох з хторима ресорне министерство зоз финансийнима средствами помага пчоларом и о актуалних вименкох законских предписаньох.

Министер польопривреди потим нащивел и ґаздовство Радомира Косиєра, польопривреднїка зоз Куковцох, хтори обрябя понад 400 гектари жеми и ма сучасну польопривредну механїзацию.

На стретнуцу з министром Недимовичом були присутни и други парасти хторих министер информовал о актуалних субвенцийох и других питаньох з обласци польодїлства.

(Опатрене 15 раз, нєшка 15)