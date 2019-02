„Искра“ почала пририхтованя

КОЦУР – Фодбалере коцурскей „Искри“ всоботу, 2. фебруара, почали пририхтованя за ярню часц сезони у Подручней лиґи Суботица, котра почнє початком марца. Тренинґи буду отримовани на стадионє, и єдна часц у школскей сали.

До ярнєй часци сезони „Искра“ войдзе зоз новим тренером понеже потерашнї тренер Александар Петрович нє сполньовал условия, односно нє мал нєобходну „Б” тренерску лиценцу. Нови тренер „Искри“ од тераз Мирослав Кнежевич, котри у потерашнєй тренерскей кариєри тренирал и клуби як цо то „Динамо“ зоз Враня и „Радник“ зоз Сурдулици котри ше нєшка змагаю у Суперлиґи Сербиї.

Новому тренерови Мирославови Кнежевичови на перши тренинґ пришли 13-ме бавяче, а дзепоєдни бавяче пре оправдани причини нє пришли на перши тренинґ.

„Искра“ затримала комплетни бавяцки кадер зоз єшеньскей часци сезони, а Клуб змоцнєни зоз ґолманом Мирославом Ступаром.

У пририхтуюцим периодзе у планє одбавиц даскельо пририхтуюци змаганя, а перше будзе уж на соботу у Коцуре процив „Пролетеру“ зоз Равного Села.

