Отримана Рочна скупштина РК „Русин”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого викенду на чарди „Лонґов” у Руским Керестуре отримана Рочна скупштина хлопского Рукометного клубу „Русин”, на хторей потерашнє руководство на чолє зоз предсидательом Дзвоном Планчаком поднєсло звит о роботи, а вибрани и найлєпши бавяч за 2018. рок.

На Рочней скупштини присуствовали активни и нєактивни бавяче, приятелє Клубу и члени управи. За найлєпшого бавяча вибрани Владан Боянович, а з оглядом на тото же Управи вишол мандат, Клуб до дальшого будзе водзиц Владислав Салак, потерашнї заменїк предсидателя.

