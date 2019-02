Отримана трибина з нагоди Шветового дня борби процив карциному

КОЦУР – У Месней заєднїци у Коцуре, вчера 4. фебруара, отримана трибина з нагоди означованя Шветового дня борби процив карциному хтору орґанизовали Совит за здравє Општинского одбору СНС Вербас у сотруднїцтве зоз Унию женох ОО СНС и Месну заєднїцу Коцур.

На трибини спред општинского Совиту за здравство участвовал др Ґоран Дюрович, директорка Дома здравя ,,Велько Влахович” Вербас др Ясмина Аси, др Снежана Антоняк и др Роберта Хулали.

Тема трибини була превенция карциному, односно скрининґ хтори представя применьованє медицинских тестох з хторима ше утвердзує хороту покля ше симптоми ище нє зявели. У першей часци преподаваня др Снежана Антоняк бешедовала о карциному грубого черева и карциному простати. У другей часци др Роберта Хулали бешедовала о карциному гарлочка плоднїци и карциному перши и шицким присутним женом препоручела же би раз рочнє окончовали превентивни ґинеколоґийни препатрунки.

На трибини присуствовали предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, заменїк предсидателя Општини Миляна Штулич, заменїк предсидателя Скупштини општини Вербас Мартица Тамаш, предсидатель Совиту МЗ Коцур Желько Бєлан, як и велї гражданє Коцура, Вербасу и Савиного Села.

Присутни ше могли информовац и едуковац о факторох пре хтори наставаю малиґни хороти и прецо барз значне поряднє окончовац превентивни препатрунки, и то праве теди кед нєт нїяки симптоми.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)