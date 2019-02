НОВИ САД – У просторийох НВУ „Глас люду” у Новим Садзе вчера, 5. фебруара, уручени контракти о порядним финансованю новинох на язикох националних меншинох за 2019. рок. Контракт уручени и директорови НВУ „Руске слово” др Борисови Ваґови.

Окрем представнїкох дзевец видавательних хижох хтори од Покраїнскей влади доставаю финансийну дотацию, на шветочним уручованю були и Драґана Милошевич, покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и єй помоцнїк Дьордє Вукмирович, задлужени за сектор явного информованя, медиї и аналитику.

–Удало ше нам у барз кратким часовим периодзе змоцнїц буджет Войводини, та єдна з перших стварох хтору зме ушорели то же зме врацели уровень порядного финансованя з периоду од 2014–2016. рок. З часци зме тото зробели прешлого року кед зме звекшали дотацию за пейц одсто, а того року звекшанє видвоєних финансийних средствох виноши 12 одсто – визначел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

За тот рок за вкупно 22 новини и часописи на язикох националних меншинох опредзелєни 312 милиони динари, цо за 12 одсто вецей як прешлого року.

