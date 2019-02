Столнотенисере „Русина” Пашо и Сабадош освоєли медалї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени Столнотениского клубу „Русин” зоз Руского Керестура участвовали на отвореним ревиялним Святосавским турнире хтори отримани 27. януара на Спенсу у Новим Садзе, дзе медалї освоєли Мартин Пашо и Матей Сабадош. Сабадош 2. фебруара участвовал и на Медзинародним першенстве Нишу.

У наймладшей катеґориї предшколцох Мартин Пашо освоєл златну медалю (то його перша златна од штирох уж освоєних), а у конкруренциї V – VI класи Матей Сабадош достал стриберну медалю.

На Святосавским турнире у вецей катеґорийох змагали ше вєдно 100 бавяче, а з „Русину” наступели ище и Матей Макаї у катеґориї I – II класи, як и Александар Шанта у катеґориї V – VI класи хтори випадли у квалификацийних мечох, док Велько Шомодї вошол медзи осем бавячох у катеґориї VII – VIII класи.

Матей Сабадош участвовал и на Медзинародним першенстве Нишу хторе бодовне и єден зоз штирох тогорочних турнирох А катеґориї хтори ше бодує за ранґ-лїсту Сербиї. Гоч Матей нє прешол квалификациї у барз моцней ґрупи у хторей шицки були медзи 10 найлєпшима у Сербиї, по словох тренера добре бавел и значне же наступел як и же ше и там чуло за Керестур.

За змаганя керестурских столнотенисерох пририхтує и тренира з нїма млади тренер Стефан Горняк.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)