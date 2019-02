Число представох ище нє конєчне

РУСКИ КЕРЕСТУР – На основи приявох за 51. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, хтори орґанизує Дом култури Руски Керестур, зоз продукциї драмских фалатох по наших местох на Мемориялу наступя два представи за старших и можлїва єдна дуо драма, як и штири дзецински. Можлїви тиж ище два представи за старших.

Потераз на поволанку орґанизатора нашим културно-уметнїцким дружтвом, одволал ше сам Дом култури Руски Керестур и його Драмски студио „Арт”, Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя” и Руски културни центер з Нового Саду, а можлїве же будзе виведзена и дуодрама зоз Коцура о чим орґанизатор ище обчекує конєчни информациї. Кед слово о дзецинских представох за тогорочни Мемориял ше приявели штири.

Як Рутенпрес дознава од орґанизатора Михайла Бодянца, за орґанизацию Мемориялу потребне коло милион динари, а ище вше ше нє зна кельо будзе обезпечене. Конкуровало ше на вецей места, а найвецей средства обезпечи Општина Кула, хтора снователь Дому култури, та за три фестивали, медзи котрима и Драмски мемориял, од того року з буджетом опредзелєла вєдно милион динари.

У рамикох Драмского мемориялу традицийно ше отримую и одредзени вистави, та того року найскорей буду виложени витвореня у ґрафичним дизайну Михайла Бодянца дзе спадаю рижни плакати, рамики кнїжкох, проспекти и подобне.

Тогорочни 51. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї будзе отримани од 22. марца, а покля будзе тирвац завиши од конєчного числа представох. Штредком марца будзе отримана и перша схадзка Орґанизацийного одбору того Фестивалу.

