Ютре будзе промоция кнїжки Михала Рамача

НОВИ САД – Нова кнїжка нашого писателя, новинара и публицисти Михала Рамача „Доволованє ясних видоглядох” будзе представена новосадскей публики на ютре, 7. фебруара у Ресторану „Паша” при тениских теренох у Дунайским парку на 19 годзин.

О кнїжки котру видал „Медитеран паблишинґ” окрем автора буду бешедовац Димитриє Боаров, др Борис Варґа, домашнї будзе Дьордє Рандель. Промоция будзе отримана у рамикох Новосадского литературного фестивала „Розгварки о любови (ґу читаню)”.

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