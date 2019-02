НОВИ САД – У Руским културним центру у Новим Садзе, нєшка на 21 годзин, будзе перше тогорочне Маткованє.

Нащивителє ше годни дружиц зоз нашим кантавтором Сашом Палєнкашом котри будзе грац на ґитари.

Млади котри орґанизую друженє каждей стреди, поволую шицких заинтересованих за таку файту друженя, а обецую и цикави нєсподзиваня.

(Опатрене 19 раз, нєшка 19)