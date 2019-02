У Братислави промоция Медєшовей кнїжки

БРАТИСЛАВА (СЛОВАЦКА) – Перши литературни клуб з Братислави (Словацка) орґанизує промоцию кнїжки „Jedenie” (Єдзенє), автора Ивана Медєша Шукса з Руского Керестура.

Стретнуце з автором у Словацкей, як пише домашнї Културни центер „Дунай” барз чекане, бо ше за його кнїжку гутори же понука „деликатни єдловнїк з наших найцмейших инстинктох, нєморалну, алє щиру анимацию животинї у нашей утроби, полну з гладом и страхом, алє и з нєогранїчену спонтаносцу”.

Промоцию кнїжки орґанизує OZ literarnyklub.sk, з потримовку Фонда за промовованє уметносци, а почнє на 18 годзин у Културним центру „Дунай”, Недбалова 3 у Братислави.

