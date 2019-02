БИКИЧ – Фодбалере ОФК „Бикич” почали пририхтованя за предлуженє ярнєй часци першенства у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим.

Екипа змоцнєна у полусезони зоз штирома новима бавячами, а по плану пририхтованьох буду бавени приятельски змаганя зоз „Радничким” зоз Шиду, „Гранїчаром” зоз Адашевцох, а потим ше будзе бавиц у Мартинцох и Бачкей Паланки.

Ярня часц першенства почина 10. марца, а Бикичанє перше змаганє буду бавиц у Жарковцу процив „Напредку”.

