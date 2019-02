На обуки и три школярки з керестурскей Ґимназиї

БАЧКА ПАЛАНКА – Марина Надь, Сара Планчак и Ивана Величкович, школярки другей и трецей класи руского и сербского оддзелєня Ґимназиї Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, 2. и 3. фебруара у Бачкей Паланки участвовали на обуки з тему „Промоция гуманих вредносцох” у орґанизациї Червеного крижу Войводини з потримовку републичней орґанизациї.

Обуку за 24-рих будуцих младих волонтерох зоз Бачкей Паланки, Панчева, Оджаку, Индїї, Кули и Руского Керестура и других войводянских местох отримали искусни викладаче Червеного крижу Войводини, а витворена є у интензивней програми през седем преподаваня и тиж тельо роботнї.

На основи тей Обуки нащивителє достали дипломи хтори их квалификовали же би здобути знаня зоз тей обласци, як пред тим у децембру кед закончели обуку о добродзечним даваню креви, могли преношиц школяром у своїм штредку.

