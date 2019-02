Обука НСЗ за поднїмательох

КУЛА – Национална служба за обезпечованє роботи (НСЗ) Кула орґанизує дводньову обуку 21. и 22. фебруара, на тему „Драга до успишного поднїмателя” хтора будзе отримана у Малей сали Скупштини општини Кула од 9–13 годзин.

Циль обуки же би нащивительом оможлївела превериц оправданосц їх дїловней идеї, информовац ше о поступку реґистрованя, о актуалних законских предписаньох и бизнис плану.

Нєзаняти хтори ше по законченей обуки одлуча витвориц свою дїловну идею годни у НСЗ конкуровац за субвенциї за самообезпечованє роботи.

Заинтересовани за обуку можу ше особнє приявиц до НСЗ кажди роботни дзень од 8 до 15 годзин.

