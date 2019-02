Пошвецанє обисцох у Ґосподїнцох будзе предлужене шлїдуюцого тижня

ҐОСПОДЇНЦИ – Два днї по швету Богоявлєню по юлиянским календаре, почало пошвецанє обисцох вирних ґосподїнскей парохиї и церкви Святого архангела Михаїла. Обисца вирних и того року, и у Ґосподїнцох, Темерину и Дюрдьове, пошвеца о. Михаил Холошняй.

Медзитим, пре проблеми зоз превозку пошвецанє обисцох престало, алє будзе предлужене по законченю пошвецаня у Дюрдьове, односно штредком шлїдуюцого тижня.

У Ґосподїнцох буду пошвецени седемдзешат осем обисца, а потим у Темерину три.

