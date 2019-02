Пошвецена перша половка Дюрдьова

ДЮРДЬОВ – Пошвецанє обисцох вирних грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, почало 22. януара по узвичаєним розпорядку. Од остатнєй улїци од Шайкашу ґу Жаблю, односно обисца у улїцох Яши Бакова, Светозара Милетича и Рускей и їх другорядни улїчки, як и на главней Краля Петра Першого од Шайкашу ґу нашей церкви.

Вовторок закончене пошвеценє обисцох у Рускей улїчки, з чим пошвеценаи и векша часц обисцох наших парохиянох. О. Михаил Холошняй вчера почал обиходзиц обисца у Святосавскей улїци – перше од главней ґу Девеню, потим од главней ґу Катю, и так шицки паралелни улїци ґу Жаблю. Потим населєнє Дюрдєвац и Телеп, а вец и главну од нашей церкви ґу Жаблю.

У Дюрдьове буду пошвецени коло тристо пейдзешат обисцох.

На вовторок, 12. фебруара, на швето Трох святительох нє будзе ше пошвецац обисца, а такой потим о. Михаил Холошняй предлужи пошвецац обисца вирних у Ґосподїнцох и у Темерину.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)