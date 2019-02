НОВИ САД – Нєшка на 19 годзин будзе промоция новей кнїжки нашого писателя, новинара и публицисти Михала Рамача „Доволованє ясних видоглядох” у Ресторану „Паша” при тениских теренох у Дунайским парку.

О кнїжки котру видал „Медитеран паблишинґ” окрем автора буду бешедовац Димитриє Боаров, др Борис Варґа, а домашнї будзе Дьордє Рандель. Промоция будзе отримана у рамикох Новосадского литературного фестивала „Розгварки о любови (ґу читаню)”.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)